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Тюменцы успешно выступили на конкурсе социальных программ УФО

15:49 06 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото со страницы ассоциации "Мы вместе" в соцсети

Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" вошла в число победителей XIII Открытого конкурса социальных программ и проектов "12 гражданских инициатив Уральского федерального округа".

"Суть нашего проекта заключается в формировании и укреплении профессионального сообщества специалистов отрасли детского отдыха и оздоровления. Проект успешно реализуется с 2006 года, дает положительные результаты, постоянно развивается и дополняется новыми формами работы. Ежегодно обновляется программная составляющая, увеличивается штат приглашенных специалистов и охват участников", - рассказала член общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области, президент Ассоциации "Мы вместе " Лариса Шилова.

По ее словам, важная составляющая проекта - коммуникативно-творческое объединение "Вожатский Клуб-Ок", в рамках которого работают школы вожатского танца, песни и театра, радиоведущих, игротехников. Также в проект входят программы профессионального обучения вожатых повышения квалификации руководителей и специалистов, организующих отдых и оздоровление.

Награждение победителей конкурса прошло 5 декабря 2017 года в Екатеринбурге в резиденции полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Игоря Холманских. Гран-при конкурса 2017 года был вручен Фонду "Уральский Союз Патриотов" из Екатеринбурга за проект "Второй историко-патриотический форум "Урал – опорный край державы. История Урала – история России".

Открытый конкурс социальных программ и проектов "12 гражданских инициатив Уральского федерального округа" проводится с 2005 года. В 2017 году на конкурс поступило более ста заявок.

Соб. инф.

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Теги: вожатые , детский летний отдых , социальная сфера

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