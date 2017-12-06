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Эффективность межведомственного взаимодействия в борьбе с коррупцией обсудили в правительстве региона

16:32 06 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото https://admtyumen.ru

Вопросы по выявлению и пресечению преступлений и правонарушений коррупционной направленности, эффективность взаимодействия правоохранительных органов с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления стали основными в повестке заседания комиссии по противодействию коррупции, которое провел губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Участие в совещании приняли главный федеральный инспектор по Тюменской области Андрей Руцинский, прокурор региона Владимир Владимиров, руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области Михаил Богинский, начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов, представители других федеральных ведомств, областного правительства, муниципалитетов и общественных организаций.

Глава региона выделил основные приоритетные направления: повышение эффективности профилактики коррупционных правонарушений, предотвращение и выявление конфликта интересов.

"Полагаю, эти задачи тесно взаимосвязаны между собой, так как выявление конфликта интересов — это один из главных инструментов предупреждения коррупции. Как правило, коррупции предшествует ситуация хрупкого равновесия, когда личная заинтересованность может повлиять на надлежащее исполнение обязанностей служащим, и, в свою очередь, привести к совершению им противоправных действий", - отметил губернатор.

Он напомнил, что в связи с изменениями в федеральном законодательстве с 2017 года аппарат губернатора осуществляет все предусмотренные законодательством антикоррупционные проверки в отношении выборных должностных лиц органов местного самоуправления и глав администраций муниципальных образований.

"На основании информации органов прокуратуры мы проводим 282 проверки достоверности и полноты сведений о доходах, представленных депутатами и главами сельских поселений. В ходе проверок выявляются нарушения, которые, как правило, не связанны с умышленным представлением недостоверных и неполных сведений, а свидетельствуют о недостаточно внимательном отношении к исполнению обязанности по представлению сведений о доходах", - пояснил Владимир Якушев.

Глава региона проинформировал об апробации и внедрении в ряде крупных департаментов специального программного обеспечения, которое позволяет анализировать деятельность исполнительных органов, оказывающих государственную поддержку гражданам и организациям, а также проводить анализ крупных закупок, выявлять личную заинтересованность государственного служащего, а также наличие аффилированности.

Владимир Якушев поставил задачу в 2018 году расширить применение этой программы на большее число подразделений органов государственной власти, занимающихся выделением субсидий и закупками.

По информации представителей правоохранительных органов в трех районах области - Викуловском, Сладковском и Сорокинском - не зарегистрировано ни одного коррупционного преступления, а наиболее коррумпированными, учитывая данные выявленных коррупционных преступлений и правонарушений, остаются правоохранительная сфера и образование, в том числе вузовское.                      

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Теги: Андрей Руцинский , борьба с коррупцией , Михаил Богинский , Владимир Якушев , Юрий Алтынов , Владимир Владимиров

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