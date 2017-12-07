Тюменцы предпочитают слушать иностранную музыку

Тюменский Топ-10 года/www.qwrt.ru/news/2903

Четыре трека на русском языке против шести зарубежных в тюменском Топ-10 рейтинга Яндекс.Музыки.

По информации пресс-службы компании "Яндекс", в Тюмени, как и в целом в России, люди предпочитают иностранную музыку. Безусловный лидер года — Эд Ширан. И не только в Тюмени: сам исполнитель, его песня "Shape of You" и альбом "÷" занимают первые места в общероссийских рейтингах Яндекс.Музыки. Среди отечественных исполнителей тюменцы, как и большинство россиян, любят группу "Грибы". Звание авторов лучшго рэп-трека года также достается "Грибам". По словам составителей рейтинга, тюменский регион единственный, где песня группы "Тает лед" стоит в Топе выше, чем "По волнам", "Believer" и "Despacito".

Среди групп, поющих на русском языке, любимцами у тюменцев оказались Burito, среди певцов — Макс Барских. А среди всех певиц, независимо от языка, LOBODA. Кроме того, ее альбом "H2LO" чаще других русскоязычных альбомов звучал в колонках и наушниках. Любители рэпа в этом году больше всего слушали Мота. Sage The Gemini и Джиган могут гордиться самыми популярными рэп-альбомами — иностранным и русским соответственно.

На Яндекс.Музыке люди не только слушают музыку, но и оценивают ее: например, в Алтайском крае есть человек, который за прошедший год поставил 13 тыс. 546 лайков.

При подсчете учитывались данные о треках и альбомах, вышедших в 2017 году, и об их прослушиваниях на Яндекс.Музыке с января по ноябрь. Общая месячная аудитория сервиса за это время превысила 20 млн пользователей.