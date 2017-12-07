up

7.12.2017 четверг

EUR 69.706

USD 58.9281

В Тюмени -2..-4 С 5 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменцы предпочитают слушать иностранную музыку

13:32 07 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменский Топ-10 года/www.qwrt.ru/news/2903

Четыре трека на русском языке против шести зарубежных в тюменском Топ-10 рейтинга Яндекс.Музыки.

По информации пресс-службы компании "Яндекс", в Тюмени, как и в целом в России, люди предпочитают иностранную музыку. Безусловный лидер года — Эд Ширан. И не только в Тюмени: сам исполнитель, его песня "Shape of You" и альбом "÷" занимают первые места в общероссийских рейтингах Яндекс.Музыки. Среди отечественных исполнителей тюменцы, как и большинство россиян, любят группу "Грибы". Звание авторов лучшго рэп-трека года также достается "Грибам". По словам составителей рейтинга, тюменский регион единственный, где песня группы "Тает лед" стоит в Топе выше, чем "По волнам", "Believer" и "Despacito".

Среди групп, поющих на русском языке, любимцами у тюменцев  оказались Burito, среди певцов — Макс Барских. А среди всех певиц, независимо от языка, LOBODA. Кроме того, ее альбом "H2LO" чаще других русскоязычных альбомов звучал в колонках и наушниках.  Любители рэпа в этом году больше всего слушали Мота. Sage The Gemini и Джиган могут гордиться самыми популярными рэп-альбомами — иностранным и русским соответственно.

На Яндекс.Музыке люди не только слушают музыку, но и оценивают ее: например, в Алтайском крае есть человек, который за прошедший год поставил 13 тыс. 546 лайков.

При подсчете учитывались данные о треках и альбомах, вышедших в 2017 году, и об их прослушиваниях на Яндекс.Музыке с января по ноябрь. Общая месячная аудитория сервиса за это время превысила 20 млн пользователей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: музыка , рейтинг

Последние новости

14:49 Финалистов конкурса "Лидеры России" объявят до середины декабря
14:38 Тюменские полицейские задержали молодого человека с "солью"
14:27 Продажи новых авто в Тюменской области увеличились на четверть
14:16 Двадцать восемь процентов тюменцев готовы к переезду ради карьеры
14:05 В Увате бухгалтер коммунального предприятия пойдет под суд за присвоение денег
13:54 Социально ориентированные НКО получают в регионе всю необходимую поддержку
13:43 Лучших фельдшеров и инженеров УФО определяют в Тюмени Фото
13:32 Тюменцы предпочитают слушать иностранную музыку
13:21 Ежегодный городской форум откроется для тюменской молодежи
13:10 Крупный молочно-товарный комплекс открылся в Тюменской области Фото
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017
﻿

Губернатор

Крупный молочно-товарный комплекс открылся в Тюменской области

Тюменский губернатор стал "Человеком года" по версии журнала "Эксперт-Урал"

Владимир Якушев поддержал решение Владимира Путина баллотироваться в президенты

Политика

В Тюменской области формируют новый общественный совет

Шестьсот человек обратились в юридическую приемную Анатолия Карпова в Тюмени

Анатолий Карпов поздравил победителей шахматного турнира, посвященного Международному дню инвалида

Экономика

Продажи новых авто в Тюменской области увеличились на четверть

В Тюменской области растут железнодорожные грузоперевозки

Тюменская энергосбытовая компания напоминает потребителям электроэнергии о необходимости замены счетчиков

Общество

Финалистов конкурса "Лидеры России" объявят до середины декабря

Двадцать восемь процентов тюменцев готовы к переезду ради карьеры

Социально ориентированные НКО получают в регионе всю необходимую поддержку

Спорт

"Рубин" сразится с "Динамо"

Навстречу спорту: почему тюменцы массово бросают занятия в тренажерном зале и уходят в кроссфит? Плюсы, минусы, особенности и секреты

Лыжники региона поборются за Кубок Тюменской области

Происшествия

Тюменские полицейские задержали молодого человека с "солью"

В Увате бухгалтер коммунального предприятия пойдет под суд за присвоение денег

Директор тюменской фирмы задолжал работникам более миллиона рублей
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+