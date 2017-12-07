У ЖК "Апрель" в Тюмени появилась остановка общественного транспорта

Остановка общественного транспорта. Фото ИА "Тюменская линия"

Три новых остановочных комплекса появились в Тюмени.

Как сообщает Тюменьгортранс, это "ЖК "Апрель", расположенной по Червишевскому тракту, 47, к. 2; "Детский сад № 78" в районе дома № 5 на ул. Ставропольской (при движении в сторону ул. Федюнинского); "Западно-Сибирский колледж" в районе дома № 34 на ул. Самарцева (при движении в сторону ул. Федюнинского).