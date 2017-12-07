Двадцать восемь процентов тюменцев готовы к переезду ради карьеры

rzd.ru

28% соискателей в Тюменской области готовы переехать в другой регион в поисках работы. Такие данные приводит служба исследований HeadHunter.

При этом самые мобильные соискатели проживают в Увате, Викулово, Казанском, Абатском и Голышманово. Тюмень заняла одну из последних позиций. Скорее всего, это говорит об удовлетворенности жителей условиями работы в городе. Самые высокие показатели имеют небольшие города.

Большинство респондентов (56%) не против переехать в другой город, в случае, если они получат заманчивое предложение по работе. При этом, 45% из тех, кто решился на переезд ради карьеры, готовы ехать, если их зарплата увеличится хотя бы в два раза. 55% опрошенных согласились бы на переезд, если бы их новая зарплата повысилась хотя бы в 1,5 раза. Практически каждого третьего заинтересует работодатель, предлагающий более перспективную должность. И только 8% опрошенных можно переманить в другой город компенсацией стоимости аренды жилья.

Наиболее привлекательными для жителей Тюменской области городами для переезда являются Москва и Санкт-Петербург, солнечные города Сочи и Краснодар, соседний Екатеринбург, а также северные регионы. Чаще всего города, куда респонденты могли бы перебраться ради работы, выбираются по личным предпочтениям. Исключение – Москва и северные регионы, сюда респондентов в большинстве случаев привлекает высокий уровень зарплат.