Социально ориентированные НКО получают в регионе всю необходимую поддержку

Фото ИА "Тюменская линия"

Полная система мер господдержки социально ориентированных некоммерческих организаций работает в Тюменской области. Им предоставляется финансовая имущественная и информационная помощь.

На это обратила внимание заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента социального развития Ольга Кузнечевских на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Она отметила, что за два года, которые департамент социального развития курирует работу некоммерческих организаций, произошли серьезные изменения в лучшую сторону. Если в 2015 году в реестр Минюста входили 1 тыс. 500 социально ориентированных НКО Тюменской области, то в 2017 их уже 2 тыс. 54. Каждый год в регионе появляется до 150 новых НКО, при этом их деятельность более упорядочена и нацелена на конкретный результат.

Полностью обеспечена нормативно-правовая база работы некоммерческих организаций. Создан межведомственный совет НКО, его возглавляет губернатор. Под его председательством проведены два заседания, даны четкие поручения и рекомендации, касаемые развития системы некоммерческих организаций в регионе.

Ежегодно на субсидирование социально ориентированных НКО на конкурсной основе выделяются бюджетные средства. В 2017 году на их грантовую поддержку направлено более 23 млн рублей, в 2018 году эта сумма может возрасти до 60 млн. Активно участвуют тюменские НКО и в конкурсах президентских грантов. В 2017 году они привлекли в регион более 80 млн рублей.

"Серьезно включились в работу и муниципалитеты. Практически все из них знают, что такое социально ориентированная некоммерческая деятельность, понимают, какие направления работы самые важные. Все это серьезная работа и весомые результаты, которые дают понять, что мы двигаемся правильно и должны эту работу продолжать", - подчеркнула Ольга Кузнечевских.

Евгения Шевцова