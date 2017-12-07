В Тюменской области снизилось число ДТП по вине пьяных водителей

Заседание рабочей группы проекта "Безопасные дороги "Единой России". Фото ИА "Тюменская линия".

Превышение скорости и выезд на встречную полосу движения остаются самыми частыми причинами дорожно-транспортных происшествий в Тюменской области.

Об этом в ходе заседания рабочей группы партийного проекта "Безопасные дороги "Единой России" сообщил начальник УГИБДД УМВД России по Тюменской области Михаил Киселев.

"В 2017 году удалось снизить число погибших в ДТП. К сожалению, количество аварий и пострадавших не уменьшается, но, тем не менее, снижена тяжесть последствий. К самым тяжелым из них приводит нарушение скоростного режима и несоблюдение правил дорожного движения касаемо выезда на встречную полосу. В таких ДТП гибнут люди, погибают целыми семьями. Причем основная масса нарушителей – это не молодые начинающие водители, как принято считать, а водители со стажем более 10 лет. То есть это человек, который расслабленно и уверенно чувствует себя за рулем, но при этом допускает ДТП", - отметил Михаил Киселев.

Снизилось число аварий по вине пьяных водителей и водителей-наркоманов. Достичь этого удалось благодаря повышению гражданской ответственности и инициативности самих тюменцев. Михаил Киселев подчеркнул, что буквально два-три года назад граждане, ставшие свидетелями нарушений правил дорожного движения, неохотно сообщали информацию о нарушителях в ГИБДД. Сейчас ситуация изменилась.

"Такие обращения от граждан мы сегодня получаем ежедневно. Тюменцы готовы давать полную информацию, чтобы нарушитель был привлечен к ответственности. То есть общество перестало замыкаться в себе, а наоборот, понимает, что это наша общая проблема, что в авариях гибнут и страдают наши родственники и друзья", - добавил руководитель областной Госавтоинспекции.

Депутат Тюменской областной думы Геннадий Корепанов подчеркнул, что борьбу с пьяными и наркоманами нужно ужесточать и далее. "Много людей попадают в аварии и гибнут от этих самых нарушителей и пьяниц за рулем. Просьба – активно продолжить профилактическую работу", - сказал он.

Участники заседания особое внимание уделили вопросам пропаганды и работы с дошкольными и школьными учреждениями. ГИБДД совместно с общественными организациями и департаментом образования проводят родительские собрания, профилактические акции, уроки безопасности и другие мероприятия. Однако не всегда родители проявляют сознательность, оставляя детей без присмотра.

"Одна из проблем - слабый присмотр за несовершеннолетними детьми, которые перебегают дорогу где попало и как попало, передвигаются по городу без сопровождения взрослых. Мы тесно проводим работу по этому вопросу с департаментом образования. Проект партии "Единая Россия" по безопасным дорогам, Госавтоинспекция, общественность, все мы пытаемся обезопасить горожан. Совместная работа дает возможность сохранить жизнь и здоровье наших граждан", - добавил Михаил Киселев.

Любовь Голышева