Жители Ярковского района собирают подарки для малообеспеченных семей

tyumen-city.ru

Новогодняя благотворительная акция "Я - Дед Мороз" объявлена в Яркоском районе с 6 по 22 декабря. Ее проводит комплексный центр социального обслуживания населения.

Как сообщает администрация Ярковского района, социальные работники призывают всех жителей включиться в акцию и подготовить подарки для малышей из малообеспеченных семей, ведь они тоже ждут в гости Деда Мороза, им не объяснишь, что у родителей пока не хватает средств.

Все подарки передадут в малообеспеченные семьи в конце декабря. Социальные работники собирают их по адресу: с. Ярково, ул. Ленина, 71/2.