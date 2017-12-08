Альпинисты со всей России встретятся в Тюмени на чемпионате

Чемпионат по технике альпинизма/Фото ТГМЦ

Спортсмены-альпинисты из разных регионов России встретятся на открытом чемпионате Тюменской области, который состоится в Легкоатлетическом манеже по ул. Луначарского, 12 9 и 10 декабря.

Как сообщают организаторы, в первый день соревнований с 15 до 19 часов соревнования состоятся среди детей в возрасте от 7 до 16 лет. Участникам будут даны три попытки для прохождения десятиметровой трассы. В зависимости от сложности каждой трассы, юные скалолазы будут распределены в три возрастные группы. Сразу после соревнования состоится награждение победителей.

Во второй день с 10 до 19 часов стартует чемпионат по технике альпинизма. Победители будут определены после прохождения испытаний, а лучшие получат сертификаты на бесплатное посещение занятий по скалолазанию, снаряжение и другие призы.

Предварительные заявки на участие подаются до 8 декабря по e-mail: gaynulin@pioner72.ru.