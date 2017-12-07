Тюменские НКО активно работают с ресурсными центрами

Фото ИА "Тюменская линия"

Шесть региональных центров по поддержке социально ориентированных некоммерческих работает в Тюменской области. Из главная задача – научить НКО работать на результат.

На это обратила внимание заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента социального развития Ольга Кузнечевских на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Любому делу сначала нужно научить. Мы не стремимся все сделать быстрее, важно сделать качественно, чтобы организация, которая взялась за конкретное направление, потом не бросила его. Есть опыт в других регионах, когда НКО не просто уходят с рынка, а еще и с уголовными делами. Нам это не нужно", - акцентировала Ольга Кузнечевских.

Она напомнила, что изначально в регионе было два ресурсных центра по поддержке НКО. К 2017 году их стало втрое больше: на базе Благотворительного фонда развития города Тюмени, при Общественной палате Тюменской области, Инвестиционном агентстве, центре социальной помощи семье и детям "Семья", ассоциации организаторов отдыха и оздоровления "Мы вместе", проекте "Моя территория". Все они получают поддержку из областного бюджета на конкурсной основе – около 3,5 млн рублей в год.

Кроме обучения региональные ресурсные центры помогают НКО составлять заявки на конкурсы грантовой поддержки, консультируют, помогают методически.

Как рассказала руководитель Благотворительного фонда развития горда Тюмени Вера Барова, при котором работает один из ресурсных центров, ее команда работает по трем основным направлениям: привлечение ресурсов в регион, взаимодействие с муниципалитетами и повышение квалификации НКО. По каждому из направлений есть конкретные результаты. Например, только за 2017 год социальные проекты тюменских НКО привлекли в регион более 20 млн рублей - это грантовые средства разных уровней.

Основная работа с муниципалитетами, по словам Веры Баровой, строится как образовательные циклы для НКО. Также организовано обучение для заместителей глав районов по социальным вопросам.

"Их деятельность нацелена на результат, и он есть. Растет количество социально ориентированных некоммерческих организаций в регионе, улучшается качество их работы. Например, на конкурсе президентских грантов в 2017 году мы впервые обошли главного лидера – Свердловскую область. У них 23% проектов получили гранты, у нас – 27%", - отметила Ольга Кузнечевских.

Евгения Шевцова