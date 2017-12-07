"Трансформеры. Последний рыцарь" возглавил рейтинг худших кинолент года

"Трансформеры. Последний рыцарь"худший фильм года/https://lenta.ru/news/2017/12/07/antitop/

Фантастический блокбастер "Трансформеры: Последний рыцарь" режиссера Майкла Бэя стал первым в списке из десяти худших кинолент, которые вышли на экраны в 2017 году.

Как сообщает Lenta.RU, список худших кинолент года опубликовал американский журнал Rolling Stone. В комментариях к фильму о трансформерах сказано, что пятая часть франшизы про огромных боевых человекоподобных роботов эксплуатирует старые и надоевшие клише и фильм получился настолько неудачным, что сыгравший в нем Марк Уолберг зарекся сниматься в сиквелах.

На втором месте — экранизация книжного цикла Стивена Кинга "Темная башня" с Идрисом Эльбой и Мэттью Макконахи. Кинокритики назвали ленту пособием по тому, "как полностью испортить адаптацию". Третья строчка досталась мелодраме "На пятьдесят оттенков темнее".

В десятку также вошли картины "Песня за песней" Терренса Малика, "Мумия" с Томом Крузом, приключенческий боевик "Между нами горы" с Эльбой и Кейт Уинслет, "Валериан и город тысячи планет" Люка Бессона, вторая часть комедии "Здравствуй, папа, Новый год!" и драма "Субурбикон" Джорджа Клуни.

Завершает антирейтинг анимационная лента "Эмоджи фильм", в которой актер Патрик Стюарт озвучил какашку.