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В ТюмГУ обсудят вопросы трудоустройства людей с инвалидностью

10:05 08 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
kaz.tengrinews.kz

Круглый стол "Новые инструменты развития социальной инклюзии и трудоустройства молодых инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" состоится в Институте социально-гуманитарных наук ТюмГУ (ул. Ленина, 23, ауд. 501) 13 декабря, начало в 12 часов.

Как сообщают организаторы, будут затронуты вопросы трудоустройства и повышения конкурентоспособности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на рынке труда. Ректор ТюмГУ Валерий Фальков отметил, в вузах  области обучаются более сотни студентов с ограниченными возможностями здоровья. Они также, как и все остальные, хотят учиться, быть успешными, делать карьеру.  Задача университета не только дать им качественное образование, но и обеспечить  последующее трудоустройство.

Участниками обсуждения станут представители ведущих вузов региона, обществ инвалидов и органов власти: Тюменской областной думы, областных департаментов образования и науки, здравоохранения, социального развития, труда и занятости, городского центра занятости и др. 

Для студентов и выпускников с ограниченными возможностями и инвалидностью будут организованы мастер-классы "Секреты успешного резюме и прохождения собеседования" и "Целься и достигай!". Юридическая клиника ТюмГУ проведет для молодых людей экспресс-консультации по правовым аспектам. Консультации по вопросам медицинского характера организуют специалисты Главного бюро медико-социальной экспертизы по Тюменской области. Помимо этого, участники получат информацию о востребованных профессиях и вакансиях и смогут пообщаться с психологами ТюмГУ.

На протяжении всего мероприятия будет открыта фотовыставка Тимура Дугарова "Беззвучная жизнь в мире профессий".

Принять участие в круглом столе могут все заинтересованные. Подробнее о мероприятии можно узнать в центре карьеры и работы с выпускниками ТюмГУ по тел. +7(3452) 59-74-47. С программой можно ознакомиться здесь.

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Теги: трудоустройство , инвалиды , ТюмГУ

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