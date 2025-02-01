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Светлана Иванова с кадетами навестила ветеранов Великой Отечественной войны

Общество, 17:25 17 февраля 2025

Тюменская городская дума | Фото: Тюменская городская дума

Спикер Тюменской городской думы Светлана Иванова, председатель городского Совета ветеранов Николай Сбродов и воспитанники Тюменского президентского кадетского училища навестили ветеранов Великой Отечественной войны – Мефодия Гавриловича Гаврилова и Варвару Ивановну Вайцеховскую.

99-летний Мефодий Гаврилович Гаврилов активно делится своими воспоминаниями о войне с молодежью. После окончания Ярковской средней школы молодой человек начал работать в колхозе, но судьба готовила ему иной путь. В 17 лет Мефодия Гавриловича призвали в Красную армию. Он служил автоматчиком в 40-м гвардейском строительном полку 11-й гвардейской дивизии Белорусского фронта. Участвовал в освобождении Смоленска и боях на 1-м Прибалтийском фронте на Витебском направлении. Он был трижды ранен, потерял ногу. После войны мужчина вернулся к мирной жизни, возглавив колхоз в Ярковском районе, затем работал на предприятиях лесной и деревообрабатывающей промышленности в Тюмени. Мефодий Гаврилович не раз говорил, что он обыкновенный солдат, воевал, как все, а не герой.

В 2020 году Мефодий Гаврилович стал первым, кто получил от депутатов городской думы новое для областного центра поощрение – нагрудный знак "За заслуги перед городом Тюменью".

Другим ветераном, которого навестили председатель думы с кадетами, стала 94-летняя труженица тыла Варвара Ивановна Вайцеховская. Она работала в административно-хозяйственной части УМВД России по Тюменской области, где посвятила себя служению обществу. Муж Варвары Ивановны умер в 2018 году. Вместе они прошли через многое, создав крепкую семью. Их совместная жизнь длилась более 60 лет. Супруги воспитали двоих детей — сына и дочь. Варвару Ивановну часто навещают любимые внуки, правнуки и праправнук.

Как сообщает Тюменская городская дума, Светлана Иванова вручила Варваре Ивановне памятную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

“Каждый из нас понимает, насколько важна связь поколений. Особенно это касается участников Великой Отечественной войны — из их уст звучит настоящая история Великой Победы нашей страны. Гордимся вами, поколение Победителей с большой буквы!” — прокомментировала Светлана Иванова.

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# гордума , Светлана Иванова

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