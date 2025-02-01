Тюменские десантники готовятся к празднованию 95-летия ВДВ

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Тюменские десантники готовятся к празднованию 95-летия Воздушно-десантных войск. Юбилейную дату представители этого рода войск отметят 2 августа 2025 года.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал заместитель председателя Тюменской региональной организации "Союз десантников" Евгений Бондаренко.

Так, в июле в Тюмени состоится десантный форум. Крупное событие посвятят 95-летию ВДВ и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"К юбилею организуем прыжки с парашютом. Их совершат кадеты и ветераны. По традиции пройдут турниры и викторины", — добавил Евгений Бондаренко.

Сейчас представители "Союза десантников" активно занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи. На базе "Союза десантников" создан музей, который посещают школьники.

Еще одно направление работы региональной организации — увековечение памяти. На сегодняшний день в Тюмени в честь погибших при выполнении воинского долга в зоне СВО героев-десантников названы шесть улиц. Речь идет о Жумабае Раизове, Григории Турубарове, Владимире Гоненко, Андрее Огибалове, Андрее Приказнове, Алексее Исаеве.

Инна Пахомова