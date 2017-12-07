В Тюмени наградят лучших туристов

В Тюмени наградят лучших туристов/Фото дворца творчества и спорта «Пионер»

Победителей смотра-конкурса по туристско-краеведческой деятельности "Премия Робинзона Крузо" наградят в Тюмени во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) 8 ноября.

Конкурс начнется в 10 часов в рамках областного семинара турорганизаторов, сообщает пресс-служба "Пионера".

Экспертный совет подведет итоги в восьми номинациях: "Лучшее учреждение туристско-краеведческой направленности", "Лучшие методические материалы", "Лучший музей образовательного учреждения", "Лучший руководитель объединения туристско-краеведческой направленности", "Лучший путешественник", "Лучшая туристская семья". Победителям по традиции вручат статуэтки Робинзона Крузо и дипломы I cтепени.