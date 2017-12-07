Ценные объекты культурного наследия Тюменской области защищены реестром

Фото: ИА "Тюменская линия"

325 объектов культурного наследия Тюменской области занесены в Единый государственный реестр недвижимости. Права зарегистрированы на 280 объектов, находящихся на территории региона. Это усадьбы и соборы, церкви и монастыри, частные и многоквартирные дома, братские могилы, памятники – земляные валы и рвы, ограды, флигели и учреждения.

52 объекта находятся на федеральном балансе и являются собственностью РФ. Остальные находятся в городском и частном владении, сообщает Росреестр по Тюменской области.

Больше всего объектов историко-культурного наследия находятся на территории Тобольска и Тобольского района. 31 из них - в федеральной собственности. Речь идет прежде всего об ансамбле Тобольского кремля.

Несколько федеральных объектов зарегистрировано в Ишиме, Упорово и Ялуторовске. В областном центре насчитывается 14 объектов культурного наследия.