За незаконную рубку елей грозит большой штраф

www.елочный.рф

До 40 тыс. рублей заплатить тот, кто решит украсить свой дом незаконно срубленной новогодней елью. Как сообщает федеральное агентство лесного хозяйства, в России стартовала ежегодная операция "Ёлочка".

Сотрудники лесничеств совместно с представителями правоохранительных органов проводят рейды. Их главная цель - выявить "черных лесорубов". Для поиска браконьеров используют данные видеомониторинга, снимки фотоловушек, в арсенале ведомства есть и квадрокоптеры.

Напомним, что штраф за незаконную рубку елки для физических лиц может составить до 40 тыс. рублей, для юридических до 300 тыс. рублей, также предусмотрена уголовная ответственность.

Соб. инф.