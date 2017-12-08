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За незаконную рубку елей грозит большой штраф

10:16 08 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
www.елочный.рф

До 40 тыс. рублей заплатить тот, кто решит украсить свой дом незаконно срубленной новогодней елью. Как сообщает федеральное агентство лесного хозяйства, в России стартовала ежегодная операция "Ёлочка".

Сотрудники лесничеств совместно с представителями правоохранительных органов проводят рейды. Их главная цель - выявить "черных лесорубов". Для поиска браконьеров используют данные видеомониторинга, снимки фотоловушек, в арсенале ведомства есть и квадрокоптеры. 

Напомним, что штраф за незаконную рубку елки для физических лиц может составить до 40 тыс. рублей, для юридических до 300 тыс. рублей, также предусмотрена уголовная ответственность. 

Соб. инф.

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Теги: черные лесорубы , Новый Год , ель , рейды , незаконная рубка

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