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Победители конкурса "Мой первый бизнес" получат гранты на обучение в РЭУ Плеханова

17:43 07 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
фото газеты «Красное знамя»

60 старшеклассников юга Тюменской области, Югры и Ямала стали участниками регионального образовательного бизнес-лагеря, стартовавшего 7 декабря в загородном клубе "Адмирал" в п. Боровский Тюменского района.

Все ребята - финалисты первого Всероссийского конкурса для школьников "Капитаны – мой первый бизнес", узнавшие о проекте в социальных сетях и показавшие наилучшие результаты в УФО.

Организатором конкурса стал Благотворительный фонд поддержки образовательных программ "Капитаны" из Москвы при поддержке Министерства образования и науки РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Российского движения школьников и Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова.

Как рассказал начальник штаба бизнес-лагеря Виктор Губанов, конкурс является  инструментом для содействия развитию молодежного предпринимательства, в том числе развития бизнес-навыков у молодежи до 18 лет.

Цель состязания – повысить у старшеклассников интерес к реализации предпринимательских идей, нацелить на получение профильного образования, реализоваться через инновационную деятельность.

Старшеклассников ожидают три дня захватывающих событий, начиная со знакомства, изучения правил бизнес-игры и непосредственного участия во всех ее этапах, а также увлекательное вечернее времяпровождение. Именно в игре ребята должны будут проявить предприимчивость, смекалку, знания, целеустремленность и умение работать в команде. Победителей четырех команд ожидает главная награда – гранты и сертификаты на право поступления на факультет бизнеса в Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова.

Грант дает право на оплату четырех лет обучения в одном из лучших вузов страны, при условии, что у его обладателя будут высокие показатели учебы.

У одиннадцатиклассника школы №62 Тюмени Алексея Бортникова бизнес-идея касается открытия интернет-магазина по продаже чехлов для мобильных телефонов его собственного дизайна. Собственный магазин эксклюзивной одежды планирует открыть тюменец Артём Петров из школы № 89. Разработка скидочного купона – идея сургутянина Сергея Велижанцева. У старшеклассника из Мегиона Валентина Сидорова – намерения создать эффективную логистическую систему, через которую обеспечивать всю страну свежими продуктами питания, сообщает газета "Красное знамя".

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фото газеты «Красное знамя»
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Теги: старшеклассники , бизнес-лагерь , Тюменский район

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