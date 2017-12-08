Мобильное приложение "ЖКХ 72" станет еще удобнее

фото ИА "Тюменская линия"

В обновленном дизайне предстанет мобильное приложение "ЖКХ 72".

Как сообщает пресс-служба регионального информационно-образовательного центра, кроме более удобного интерфейса в новом году граждан ожидает расширение перечня видов приборов, по которым можно передать показания.

Обновление не первое: в июле по запросам пользователей разработчики добавили возможность сохранения номера банковской карты, чтобы оплачивать счета за ЖКУ в пару кликов. Разработчики добавляют, приложение надежно защищено, в том числе персональным паролем, и доступно для граждан, получающих счета за услуги ЖКХ через ТРИЦ.

Более 18 тыс. тюменцев пользуются приложением "ЖКХ 72". Они оплатили с помощью сервиса более 40 млн рублей за жилищно-коммунальные услуги. Сервис бесплатный, комиссия при оплате услуг не взимается. С помощью мобильного приложения уже сейчас пользователи могут узнать контакты управляющей компании, получить информацию о задолженностях, оплатить услуги.

Ссылки для скачивания приложений здесь.