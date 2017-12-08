Блинный праздник в Ялуторовске покорил россиян

Блинный праздник в Ялуторовске покорил россиян/phototyumen.ru

Cтатус национального события года получил региональный народный праздник "Сибирская масленица" в Ялуторовске. Он попал в Топ-11 событий России по количеству лайков.

Народное голосование проходило на официальном портале Национального календаря событий EventsInRussia.com.

Участников интернет-опроса покорил гостеприимный город и гигантский трехметровый блин, который испекли в "блинной столице" России.

Блинный праздник в Ялуторовске покорил россиян/Фото с официальной страницы Ялуторовского острога "ВКонтакте"

По данным пресс-службы Ялуторовского острога, мероприятие ждет информационная поддержка, оказываемая Национальным событиям в рамках Национального календаря событий. В том числе включение события в электронный каталог "Лучшие события года", включение анонса события в ежемесячную рассылку для турфирм "Лучшие события месяца", возможность использования логотипа "Национальное событие года" в печатных и электронных материалах.