На Ямале откроют выставку художественных промыслов и ремесел

Выставка художественных промыслов и ремесел. Фото с сайта remeslo89.ru

Выставку изделий народных художественных промыслов и ремесел Ямало-Ненецкого автономного округа откроют в городе Лабытнанги 12 декабря. Работы представлены из фондов окружного Дома ремесел.

Как сообщает ИА "Север-Пресс", произведения известных мастеров Геннадия Хартаганова, Михаила Канева, Натальи Талигиной, Анатолия Сотруева, Наталии Зверевой покажут безграничные художественные возможности дерева. Каждый из них в свои изделия привносил национальные мотивы и поверья. В экспозицию вошли скульптуры малых форм, декоративные панно, деревянная утварь и бытовые предметы.

Как рассказала изданию менеджер по связям с общественностью окружного Дома ремесел Олеся Сязи, коллекция художественной обработки дерева покажет, каких больших успехов достигли ямальские мастера в этой области.



