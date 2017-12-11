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На Ямале откроют выставку художественных промыслов и ремесел

08:07 11 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Выставка художественных промыслов и ремесел. Фото с сайта remeslo89.ru

Выставку изделий народных художественных промыслов и ремесел Ямало-Ненецкого автономного округа откроют в городе Лабытнанги 12 декабря. Работы представлены из фондов окружного Дома ремесел.

Как сообщает ИА "Север-Пресс", произведения известных мастеров Геннадия Хартаганова, Михаила Канева, Натальи Талигиной, Анатолия Сотруева, Наталии Зверевой покажут безграничные художественные возможности дерева. Каждый из них в свои изделия привносил национальные мотивы и поверья. В экспозицию вошли скульптуры малых форм, декоративные панно, деревянная утварь и бытовые предметы.

Как рассказала изданию менеджер по связям с общественностью окружного Дома ремесел Олеся Сязи, коллекция художественной обработки дерева покажет, каких больших успехов достигли ямальские мастера в этой области.

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Теги: Ямал , ремесла , художественные промыслы , выставка

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