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В Ишиме жители ветхих домов получают новые квартиры

09:32 11 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Еще пять ишимских семей пополнили полк счастливых новоселов многоквартирного дома по ул. Курганской, 83а. Ранее все они проживали в общежитии бывшей сапоговаляльной фабрики. Старый барак с комнатами по 11 квадратных метров, общими кухней и санузлом давно выработал свой ресурс. Часть жильцов уже съехали из него, получив новые квартиры в рамках муниципальной программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. И вот последние жители без сожаления покинули старый дом.

Дом № 83а на ул. Курганской возвел "Ишимагрострой". Известная в Приишимье компания-застройщик с 30-летним стажем работы всегда стремится предусмотреть все для удобства собственников: уютные функциональные квартиры, чистовая отделка, наличие парковки, детской и спортивной площадок.

"Просторно, уютно, собственная кухня и санузел – мечта сбылась. Спасибо правительству Тюменской области и администрации города за то, что люди, долгое время прожившие в старых неуютных домах, получают комфортное жилье для достойной жизни", - говорит о новом жилье одна из новоселов Анна Бабушенко.  

Ключи от квартир новоселам вручил глава города Федор Шишкин.

"Мы досрочно завершили федеральную программу переселения граждан из жилья, признанного ветхим и аварийным до 1 января 2012 года. Ключи от квартир вручены 298 семьям, это 720 человек. Снесено 46 старых многоквартирных домов общей площадью около 11 тысяч квадратных метров. Сегодня реализуем уже муниципальную программу, в рамках которой аварийными и подлежащими сносу признаны 9 многоквартирных домов, в которых проживает 71 семья (113 человек). Из них сорок семей отпразднуют новоселье до конца 2017 года", - подчеркнул руководитель муниципалитета.

По данным департамента имущественных отношений и земельных ресурсов администрации Ишима, в перспективе – переселение граждан еще из четырех многоквартирных ветхих домов. Распоряжение правительства Тюменской области о финансировании данных мероприятий уже подписано. Таким образом, еще 25 семей смогут улучшить жилищные условия. Еще шесть семей, проживающих на условиях социального найма в домах, подлежащих сносу, будут переселены за счет муниципального жилищного фонда.

Соб. инф.

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Теги: Ишим , новоселье , госпрограммы , переселение , ветхое и аварийное жилье , Федор Шишкин

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