В Екатеринбурге появились первые инфостелы к ЧМ-2018 по футболу

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Два высокотехнологичных комплекса пешеходной навигации, разработанных российским оптико-электронным холдингом "Швабе" к чемпионату мира по футболу-2018, установлены в Екатеринбурге.

об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Инфостелы разместили в непосредственной близости от стадиона "Екатеринбург Арена", где пройдет четыре матча ЧМ.

"Навигационные комплексы стали важной частью обновленной инфраструктуры, благоустроенной в ходе подготовки городского пространства к чемпионату. Наши устройства имеют комплектацию начального уровня и сейчас выполняют функцию навигации. В конце декабря они дополнительно получат интерфейс для слабовидящих, а также мультимедийный экран с интерактивной картой города и важной для туристов информацией на русском и английском языках. В следующем году планируется установить еще несколько "умных" указателей на других улицах центральной части Екатеринбурга. Техника станет постоянным объектом столицы Урала и продолжит служить ее жителям и гостям после завершения футбольных игр", — сообщил заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

Комплексы разработаны инженерами и промышленными дизайнерами Уральского оптико-механического завода (УОМЗ, выходит в состав "Швабе"). Устройства содержат в себе туристическую карту с указателями близлежащих улиц, остановок общественного транспорта, культурных и развлекательных учреждений. В будущем они также могут быть оборудованы системой круглосуточной аудио- и видеозаписи для обеспечения мониторинга общественного пространства в требуемом поле видимости, а также точкой доступа к Wi-Fi и USB для зарядки мобильных гаджетов.