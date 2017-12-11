Тюменцы могут загадать желание у "Поющих часов"

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"Поющие часы" или карильон – следующая достопримечательность, рядом с которой тюменцы могут сделать селфи и загадать желание в рамках акции "Семь новогодних чудес Тюмени" и проекта #моямечта72.

Напомним, цель проекта - знакомство жителей и гостей города с памятными местами и известными жителями, внесшими вклад в развитие Тюмени или района. Первой достопримечательностью проекта была скульптура-копилка "Полюбите собаку".

"Поющие часы" установлены в сквере на пересечении ул. М. Тореза с ул. Республики, рядом со зданием Сбербанка. Карильон привезен из Голландии и установлен господином Ханс ван Дойхогеном 24 мая 2007 года. Часы представляют собой трехгранную усеченную пирамиду из металлических стоек, в середине которых повешены колокола, которые тросами соединены с часовыми механизмами трех часов, расположенных наверху с каждой из сторон пирамиды, напоминает Центр культуры и творчества "Тюмень".

Каждый час, начиная с 9 до 21 часа, 14 колоколов разного размера издают различные мелодии. Часы приводят в движение языки колоколов с помощью электродвигателя. Мелодии взяты из классических музыкальных произведений.

Жителям города предлагают сфотографироваться с часами, загадать желание и выложить фотографию в альбом под названием #моямечта72, который расположен в группе во "ВКонтакте" "Официальные мероприятия "Тюмень" с хештегом #моямечта72 и верить, ведь новогодние мечты всегда сбываются.