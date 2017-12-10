Билеты на поезда дальнего следования начнут продавать за девяносто суток

Железнодорожные билеты начнут продавать за девяносто суток/visual.rzd.ru

За 90 суток до даты отправления будет продавать билеты на поезда дальнего следования, курсирующие внутри РФ, ОАО "Российские железные дороги. Об этом сообщает ИА "Интерфакс".

Речь идет об оформлении проездных документов как в железнодорожных кассах, так на официальном сайте РЖД. При этом монополия отмечает, что "продолжит работу над возможностью дальнейшего увеличения срока резервирования билетов".

До 2016 года продажа открывалась за 45 суток, до 10 декабря 2017 года - за 60.