В ООН подсчитали общий объем взяток в мире

В ООН подсчитали общий объем взяток в мире/прокуратура РФ

В 1 триллион долларов оценивается ежегодный объем взяток в мире. При этом мировая экономика теряет еще 2,6 триллиона долларов в связи с коррупционной деятельностью, сообщается на сайте Центра новостей ООН.

По данным Программ развития ООН (ПРООН), в развивающихся странах потери, связанные с коррупцией, превосходят объемы официальной помощи на цели развития в 10 раз.

По данным организации "Transparency International", Россия, Украина и Казахстан по индексу коррупции занимают 131 место в мире.

В этом году Управление ООН по наркотикам и преступности и ПРООН разработали совместную кампанию, цель которой – понять, как коррупция влияет на образование, здравоохранение, правосудие и демократию.