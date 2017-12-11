Разработка тюменского студента поможет кардиологам

Разработка тюменского студента поможет кардиологам/www.ya-roditel.ru

Программное обеспечение для врачей-кардиологов разрабатывает студент ТюмГУ Максим Кичеров. Оно предназначено для обработки DICOM-файлов, содержащих данные УЗИ сердца.

Благодаря проекту получится построить 3D модели левого желудочка сердца и вычислить диагностические показатели, такие, как фракции выброса (объем крови, выбрасываемый желудочком в момент сокращения).

Кроме того, программа позволит врачу выделять зоны асинергии (симптом поражения мозжечка), вычислять массы миокарда и определять другие диагностические значимые показатели. Программный продукт разрабатывается для повышения точности диагностирования сердечно-сосудистых заболеваний. Он позволит автоматизировано выделять контуры сердца на УЗИ снимках для построения 3D модели левого желудочка по двум ортогональным проекциям.

"Таким образом, автоматизированные методы выделения областей позволят снизить человеческий фактор в процессе постановки диагноза, а по построенной 3D модели более точно вычислить фракцию выброса, массу миокарда, чем это делают 2D УЗИ аппараты сегодня", - пояснил Максим Кичеров.

Научными руководителями проекта являются заведующий кафедрой алгебры и математической логики Владимир Кутрунов и аспирант Сергей Дьячков. Медицинскую часть проекта курирует врач ультразвуковой диагностики Тюменского научного кардиологического центра Георгий Пушкарев, сообщает пресс-служба ТюмГУ.