IBU ограничил в правах Союз биатлонистов России, но не отменил Кубок мира в Тюмени

Фото ЦСП72

Совет директоров Международного союза биатлонистов (IBU) временно ограничил права Союза биатлонистов России. При этом этап Кубка мира по биатлону в Тюмени и два российских этапа Кубка IBU отменены не будут, а квоты российских команд сохранятся, сообщается на официальном сайте IBU.

Ограничение СБР в правах означает, что Россия лишена права голоса на конгрессе, не может проводить конгресс и выдвигать кандидатов на выборы. Вице-президент IBU Виктор Майгуров сохранит свой пост, но при этом не сможет выдвинуться на новый срок, если СБР к тому моменту не будет восстановлен в правах.

Условия для восстановления СБР в правах таковы: МОК отменит отстранение Российского олимпийского комитета, не будет обнаружено никаких антидопинговых нарушений российскими биатлонистами в период с 1 января 2017 года, СБР будет полностью сотрудничать по всем расследованиям, связанным с допинговыми обвинениями, говорится в решении Совета директоров IBU.

Соб. инф.