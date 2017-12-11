Карантин по АЧС в Исетском районе отменен

mcx.ru

Карантин по африканской чуме свиней, введенный в Исетском районе в связи с выявлением вспышки АЧС в с. Шорохово, отменен с 11 декабря. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

В течение шести месяцев после отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон сохраняется запрет на вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промышленную тепловую обработку при температуре выше 70°С, обеспечивающую их обеззараживание, за пределы территории второй угрожаемой зоны, за исключением случаев, предусмотренных ветеринарными правилами.

Кроме того, остается в силе запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон, за исключением случаев, предусмотренных ветеринарными правилами. Не отменен также запрет закупки свиней у населения.

Напомним, за нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил для граждан и должностных лиц предусмотрена административная ответственность в виде серьезных штрафов.

Соб. инф.