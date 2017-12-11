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Тюменский "Рубин" проиграл в Санкт-Петербурге

11:21 11 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
vk.com/hc_rubin_tyumen

Со счетом 1:2 уступил тюменский "Рубин" в поединке чемпионата Высшей хоккейной лиги команде "СКА-Нева" в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба тюменского клуба, в стартовом отрезке хозяева 13 раз безрезультатно бросили по воротам "Рубина". Гости в атаке были менее активны, однако выдерживали достаточно стройный рисунок игры. По возможности подопечные Кирдяшова нагружали голкипера армейцев Никиту Богданова работой.

В первой половине второго периода соперники обменивались атаками. На 32-й минуте за нарушение численного состава сибиряки остались в меньшинстве. Армейцы этим воспользовались, и один из ведущих форвардов "СКА-Невы" Альберт Конозов переправил шайбу в сетку. До перерыва приезжая команда еще один раз оставалась в меньшинстве, но обошлась без неприятных последствий.

Наиболее интересным стал третий период. Начался он с неприятного для "Рубина" эпизода. После столкновения с Ахмедом Гимбатовым не смог продолжить игру Белов. Поступок питерца спровоцировал потасовку. В итоге Гимбатов был удален до конца матча за атаку в область головы и шеи. Большое количество штрафных минут получили еще несколько игроков. У "Рубина" - защитники Егор Кунгурцев и Александр Федотов. У хозяев – Данила Квартальнов.

Счет тюменцы сравняли при игре в равных составах. На 52-й минуте передачу из-за ворот Дениса Иванова преобразовал в гол Давыдов. Концовка периода ознаменовалась атаками хозяев, но соперников рассудил овертайм. На 65-й минуте Денис Орлович-Грудков смог переправить шайбу в ворота "Рубина".

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Теги: хоккей , ХК Рубин

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