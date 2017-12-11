В Заводоуковском районе расплодилась опасная повилика

kuban24.tv

Карантинная фитосанитарная зона установлена в Заводоуковском районе с 7 декабря. Как сообщает региональное управление Россельхознадзора, введен карантинный режим в пределах с. Сединкино по сорному растению – повилика (Cuscuta spp).

Напомним, что повилика полевая – паразитный вредитель, живет за счет растения-хозяина, присасываясь к нему, в конце концов уничтожая его. Особенно страдают от нее вика, люцерна, морковь, лук, картофель. Сохраняется в почве до 10 лет. Размножается доже незначительными обломками.