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Материнский семейный капитал увеличится к 2020 году

15:32 11 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
www.infpol.ru

На 4% будет проиндексирован размер  материнского капитала в 2020 году. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин. 

В интервью  РИА Новости, он отметил, что индексация маткапитала была приостановлена в условиях непростой экономической ситуации, но уже в этом бюджете предусмотрена индексация на четыре процента с 1 января 2020 г. Министр напомнил, что размер выплаты сейчас составляет 453 тыс. рублей, в 2020 году составит 471 тыс. рубля.

"И норма об индексации не отменялась — так что планируем индексацию и за пределами 2020 года", — добавил Топилин.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее назвал ряд инициатив в социально-демографической сфере. В частности, президент предложил продлить программу по выплате маткапитала до конца 2021 г., запустить спецпрограмму ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 г. рождается второй или третий ребенок. Кроме того, с января 2018 г. будет установлена адресная ежемесячная денежная выплата семьям при рождении первенца, которая будет выплачиваться, пока ребенок не достигнет полутора лет. Как сообщила позднее вице-премьер Ольга Голодец, всего на эти меры за 2018-2020 г. потребуется около 500 млрд рублей.

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Теги: индексация , материнский капитал

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