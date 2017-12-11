Зарплаты бюджетников в 2018 году вырастут на четыре процента

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На 4% вырастет доход у работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных госорганов, а также гражданского персонала воинских частей.

Повышение зарплаты ожидает ряд учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба. Такое распоряжение кабинета министров опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как сообщает РИА Новости, с 1 января 2018 г. зарплата работников будет увеличена за счет средств федерального бюджета. Другим постановлением в 1,04 раза повышаются должностные оклады работников федеральных государственных органов, замещающих должности, которые не являются должностями гражданской службы.