На тюменский этап Кубка мира по биатлону приедут волонтеры из регионов УФО

Фото ИА "Тюменская линия"

250 волонтеров будут помогать в организации и проведении этапа Кубка мира по биатлону, который пройдет весной в Тюмени 2018 года.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщила директор центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Тюменской области Елена Брохес.

Она отметила, что среди волонтеров будут не только тюменские ребята, но представители других регионов Уральского федерального округа.

"Мы работаем с ними по программе обмена. Подготовке волонтеров будет уделено особое внимание, в Тюмени перед соревнованиями пройдет специальная образовательная смена. Работать волонтеры будут на безвозмездной основе", - рассказала она.

Девятый этап Кубка мира по биатлону будет проходить в Областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" с 22 по 25 марта.

Любовь Голышева