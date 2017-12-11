Тюменцы стали чаще болеть ОРВИ

depzdrav.yanao.ru

На 4% увеличилось количество тюменцев, которым поставлен диагноз ОРВИ по итогам прошлой недели - с 4 по 10 декабря.

Как сообщает департамент здравоохранения администрации Тюмени, за вторую неделю декабря зарегистрировано 9 тыс. 236 случаев острой респираторной вирусной инфекции. Из них детей - 7 тыс. 318, или 79 %. Как отмечают эпидемиологи, по сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости на 4%. При этом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уровень заболеваемости ниже на 15%. Случаев гриппа не зарегистрировано.

Для профилактики заболеваемости во всех больницах, поликлиниках действует масочный режим, организована работа фильтров с отдельным входом для приема пациентов с симптомами ОРВИ, ведется раздельный прием соматических и инфекционных больных. Регулярно проводится проветривание, кварцевание помещений, режим и порядок влажной уборки в соответствии с эпидемиологической ситуацией.