Тобольской предпринимательнице помогают открыть частный детский сад

kharkov.mebelok.com

Частный детский сад с речевым уклоном планируют открыть в Тобольске в январе 2018 года. Он рассчитан на 30 малышей от 1 года до 7 лет.

Как сообщает региональный департамент по инвестиционной политике и государственной поддержке, в реализации проекта начинающей предпринимательнице Светлане Макеевой помогают Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" и администрация Тобольска.

Проектной командой города инвестору было оказано административное сопровождение на всех этапах проекта в формате одного окна, проведены консультации с представителями Роспотребнадзора, Госпожнадзора, другими организациями города и области.

Коллектив детского сада обратит основное внимание на речевое развитие детей, для этого уже оборудуется кабинет логопеда.