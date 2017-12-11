В Тюмени назвали победителей конкурса социальной рекламы
Названы победители фестиваля "Муза"/фото мультицентра "Моя территория"
Шамиль Агаев из Тюмени с короткометражным фильмом "Не по регламенту", который призван бороться с подростковым шоплифтингом, одержал победу в направлении "Социальное видео". Серебряный призер — Ксения Ленькова из Казани. В видеоролике "Не ограничивайте себя в выборе сотрудников!" участница затронула проблему трудоустройства инвалидов Республики Татарстан, бронзу получила трагическая притча о смене поколений "Ненужная" Андрея Буянова из Санкт-Петербурга.
Как сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория", победители конкурса III Фестиваля социальной рекламы "Муза" были объявлены в музейном комплексе им. И. Я. Словцова. Авторы лучших работ получили материальную поддержку на дальнейшее развитие своих проектов. Призовой фонд составил 360 тыс. рублей.
Всего в конкурсе участвовало 168 работ из 22 российских городов. Режиссер и руководитель иркутского отделения Союза кинематографистов России Юрий Яшников отметил высокий уровень конкурсных работ. "Я просмотрел абсолютно все, а некоторые из них тронули меня до глубины души. Я увидел, что люди неравнодушны, а фестиваль социальной рекламы — это отличная площадка для того, чтобы высказаться и найти своих единомышленников", - рассказал он.
По итогам конкурса в номинации "PR-акция" золото забрала Сюзанна Иванова из Тюмени за "Музыкальный клип на песню "Кто ты" — это проект, направленный на вовлечение слабослышащих и глухих людей в творческую жизнь города. Серебро у Ксении Ступак из Ханты-Мансийска за патриотическую акцию "Спасибо деду за победу". Бронза досталась Максиму Шереметьеву из Тюмени и его кампании "Достойный выбор", основной посыл проекта — мотивация для призывника пройти военную подготовку, чтобы быть готовым к любым трудностям. В номинации "Авторское мнение" все награды ушли в Тюмень. Первое место получил Вадим Хейтарт за комикс "Hey host", где автор призывает не судить других по национальному признаку. Второй место у Инны Ерофеевой за стих "К счастью, мы не мертвы, к сожалению, мы не вечны", идея которого заключается в борьбе за мир альтернативными способами. Бронза досталась Анастасии Федоровой за проект "Инклюзивное образование или как завязать шнурок одной рукой". Помимо денежного приза лучших творцов наградили памятными дипломами и статуэтками музы.
"Жюри конкурсной программы фестиваля социальной рекламы "Муза" по достоинству оценило представленные работы, иногда велась жаркая дискуссия, в ходе которой в некоторых номинациях не могли определить лучший проект. Приятно, что многие победители — жители Тюмени, это значит, что наш регион развивается, тюменцы готовы решать возникающие общественно-значимые проблемы, — поделилась руководитель проектного офиса мультицентра "Моя территория" Анна Бухтиярова.
Напомним, что важной частью фестиваля стала образовательная программа, которую провели пятеро приезжих спикеров для всех желающих. Подробная образовательная программы размещена здесь.
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