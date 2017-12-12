Правительство увеличило субвенции на лекарства для льготников

skalozub52.livejournal.com/862659.html

На 445 млн 23 тыс. рублей увеличен объем субвенций на обеспечение отдельных категорий граждан лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием. Соответствующее распоряжение правительство РФ опубликовано на сайте кабмина 12 декабря.

Утвержден перечень лечебного питания для детей-инвалидов. Объем субвенций увеличен на 445 млн 23 тыс. рублей в связи с увеличением количества граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи. Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 7 декабря 2017 года.

Как следует из распоряжения, в третьем квартале 2017 года количество граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, увеличилось на 101 тыс. и составило почти 3 млн 7 тыс. человек. Объем выделенных субвенций составляет 34 млрд 271 млн рублей.