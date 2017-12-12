Минобрнауки России запускает обучение во "ВКонтакте"

Минобрнауки России запускает обучение во "ВКонтакте". Фото с сайта минобрнауки.рф

Площадкой для обучения станет сообщество Минобрнауки России в соцсети "ВКонтакте": соответствующее соглашение о сотрудничестве обе стороны подписали 11 декабря.

В паблике ведомства разместят учебные материалы и методические пособия для студентов, педагогов, родителей и всех желающих. По данным пресс-службы министерства, в 2018 году глава Минобрнауки России Ольга Васильева ответит на вопросы пользователей в #VKLIVE.

"Мы рады сотрудничеству с социальной сетью — подобные сервисы предоставляют возможность получать навыки и знания в доступной форме каждому желающему, и мы будем использовать для этого возможности новых форм средств массовой информации", - заявила Ольга Васильева.

15 декабря Минобрнауки запустит флешмоб "Лучшая лекция в жизни студентов". Авторы самых интересных историй во "ВКонтакте" по этой теме выиграют поездку-экскурсию на "Адронный коллайдер NICA" в Дубне. Подписчиков сообщества ждут флешмобы, приуроченные к Новому году, Дню студента и другим праздникам. Пользователи смогут оставлять поздравления прямо на обложке группы.

Как отметил исполнительный директор "ВКонтакте" Дмитрий Сергеев, всем, кто занимается образованием, важно общаться с учениками на одном языке и в органичной для них цифровой среде.

"Замечательно, что все чаще школы, университеты и другие образовательные учреждения используют социальную сеть для полноценной работы с учащимися и абитуриентами. Теперь прямые трансляции лекций и онлайн-олимпиады станут стандартами российского образования", - считает Дмитрий Сергеев.

К реализации своих планов организаторы уже приступили. С октября в сообществе Минобрнауки России проходят трансляции научных лекций из ведущих вузов под единым хештегом #ЛекторийМинобрнауки. В проекте принимают участие десятки федеральных и региональных университетов, включая МГУ, СПбГУ, ИТМО, МГТУ имени Баумана, МИСиС, МАИ, МФТИ, Дальневосточный федеральный университет, Томский государственный университет, Сибирский федеральный университет, Южный федеральный университет и многие другие учебные заведения.

Дополним, "ВКонтакте" — крупнейшая европейская социальная сеть. Каждый месяц ресурс посещают свыше 97 млн пользователей, а количество пользователей на мобильных устройствах достигает 80 млн человек. Активная аудитория встроенного мессенджера "ВКонтакте" составляет 82 млн ежемесячно.