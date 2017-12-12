У большой семьи сотрудника войск нацгвардии исполнится мечта о собственном доме

Семья Никифоровых из села Абатское. Фото ТРО партии "Единая Россия"

Единогласное решение – поддержать семью Никифоровых из села Абатское и помочь им улучшить жилищные условия – приняли члены политсовета Абатского местного отделения партии "Единая Россия".

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", Никифоровы стали одиннадцатыми участниками регионального партийного проекта "Дом для молодой многодетной сельской семьи", стартовавшего в июне 2015 года по инициативе губернатора Тюменской области Владимира Якушева.

Уже девять семей получили жилье в рамках проекта "Единой России" "Дом для молодой многодетной сельской семьи", и до конца этого года будет сдан еще один дом, отметил секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов. "В планах по строительству на 2018 год, помимо Абатского, еще Юргинский, Исетский, Сладковский и Казанский районы", — уточнил Артюхов. Жилье для семей строится без привлечения бюджетных средств, только на личные средства единороссов и всех, кто присоединился к проекту.

У главы семьи, Владимира, важная и ответственная работа, – он служит в войсках национальной гвардии. Но для жены и детей всегда находит время, часто сам посещает родительские собрания. Сейчас в семье четыре девочки-дошкольницы, младшей малышке Яне всего девять месяцев. А трое старших детей – мальчишки, самый взрослый из них, Юра, уже одиннадцатиклассник.

Мама Надежда все свое время посвящает семье и домашним делам. Мальчики увлекаются спортом, особенно футболом, младший из братьев – Андрей – любит рисовать, посещает дополнительные занятия, дома хранится целая коллекция его рисунков. Девочек уже решили отдать на танцы. "Конечно, хотелось бы жить в собственном доме, – рассказал Владимир. – Обязательно завели бы свое хозяйство: птиц, поросят, возможно, даже корову, посадили огород. И дети давно просят собаку и кошку".

Руководитель межрайонного управления социальной защиты населения Инна Зыкова уверена, что семья Никифоровых – лучшие кандидаты для участия в проекте единороссов "Дом для молодой многодетной сельской семьи" в Абатском районе. Ребята растут дружными, трудолюбивыми и ответственными, старшие братья помогают родителям в воспитании младших детей: присматривают за ними, гуляют, отводят в детский сад.

В поддержку Никифоровых выступила и директор Абатской средней школы № 2 Наталья Козлова: "Юра, Андрей и Никита успешно учатся, ответственно относятся к урокам, с готовностью участвуют в субботниках и других школьных мероприятиях. Родители не пропускает собраний, внимательно относятся к обучению и воспитанию детей. Это дружная, настоящая, хорошая семья, которой непременно нужно помочь".

Секретарь Абатского местного отделения партии, глава района Игорь Васильев подчеркнул, что место для строительства дома выделено в центре села, поблизости от школы и других важных социальных объектов и обеспечено всеми необходимыми коммуникациями. Координатор партийного проекта Виктор Рейн заверил, что строительство дома начнется в ближайшее время.