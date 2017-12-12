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О подвигах генералиссимуса Александра Суворова будут говорить на форуме в Ялуторовске

13:35 12 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
b1.culture.ru

Мероприятия, посвященные Дню воинской славы – взятию турецкой крепости русскими войсками под командованием Александра Суворова в 1790 году, в этом году впервые пройдут в формате форума.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал один из организаторов форума руководитель Тюменского регионального отделения Национального благотворительного фонда Александр Перов.

"Несколько лет подряд 24 декабря мы возлагали цветы к памятнику Александру Суворову в Ялуторовске и потом проводили круглый стол "Подвиг генералиссимуса Александра Суворова - в памяти предков", - рассказал он, - в этом году мы решили расширить возможности участников. В ходе форума состоится конкурс проектов общественных объединений и религиозных организаций, направленных на формирование ценностных ориентиров на основе личностного осмысления опыта истории России, заслуженных исторических личностей".

Ожидается, что в работе форума примет участие до 50 школьников, учащихся кадетского училища, и 20 педагогов и историков.

Для творческих проектов и исследований определены три направления. Победы генералиссимуса Александра Суворова и их значение в истории России. Первая русско-турецкая война 1768-1774 годов, вхождение Крыма в состав Российской Империи в 1783 году и добровольное признание Грузией власти Российской империи, вторая русско-турецкая война 1787-1791 (взятие турецкой крепости Измаил в 1790 году), итальянский (1799) и швейцарский (1799) походы Александра Суворова. Имя Александра Васильевича Суворова как символ достижения победы в сражениях за Родину. Военное наследие Суворова - его труд "Наука побеждать", использование его заповедей во время боевых действий в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, другие примеры боевых сражений. Личность Суворова в современном патриотическом воспитании. Имя Александра Васильевича Суворова в названиях городов, поселений, наградах и почетных наименованиях, произведениях литературы, живописи, песен, различного творчества.

Тюменский областной исторический форум "Россия и Суворов" состоится 21 декабря 2017 года в Ялуторовске. Организаторами форума выступили Тюменское региональное отделение Национального благотворительного фонда, администрация города Ялуторовска при поддержке членов Общественной палаты Тюменской области, регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост", Ялуторовского музейного комплекса Тюменского музейно-просветительского объединения, регионального общественного объединения "Защита Отечества" и благотворительного фонда содействия культуре им. С.И. Мамонтова.

Борис Олейник

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Теги: история , Ялуторовск , Александр Суворов , форум

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