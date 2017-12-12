Танцы народов мира вне моды, доказывает тюменский ансамбль "Вереск"

Двадцатилетие коллектива отметил ансамбль народно-сценического танца «Вереск». Фото ИА "Тюменская линия"

Двадцатилетие коллектива отметил ансамбль народно-сценического танца "Вереск" на сцене ДК "Нефтяник".

"Юбилейную дату коллектив отпраздновал большим представлением "Вереск" собирает друзей". На концерт пришли те, кто обучался в хореографической студии, многие смотрели концерт онлайн", - рассказала художественный руководитель ансамбля "Вереск" Елена Шарова. Открыли программу веселушки-топотушки – самые маленькие танцоры тюменского коллектива.

Двадцатилетие коллектива отметил ансамбль народно-сценического танца «Вереск». Фото ИА "Тюменская линия"

"Вереску" в 2017 году исполнилось 20 лет. Дополнительное образование в "Вереске" - это хореографическая школа с восьмилетним обучением, пояснила Елена Шарова. Самому младшему воспитаннику - четыре года. В младшей группе дети 3-4 лет проходят начальную подготовку. В 5-6-летнем возрасте танцоры обучаются ритмике. А уже с семилетнего возраста ежегодно ребята сдают экзамены и контрольные, как в любой школе искусств.

Центр народного танца арендует студию на Мысу. За два десятка лет "Вереск" обучил 12 выпусков. Сегодня в студии занимаются более 60 человек. Елена Шарова рассказала, что с 2017 года она стала набирать преподавателей. До этой поры руководитель коллектива занималась с ребятами в одиночку.

"Это для меня как хобби. Все говорят, что это моя работа, но я ее таковой не считаю. Я просто делаю то, что мне нравится", – сказала преподаватель.

Она считает, что главное сдружить детей, научить их доброте, а не выигрывать призовые места. Спортивная гонка - на втором месте, важно развитие личности: "У нас нет борьбы за призовые места. На состязаниях мы показываем жюри лучшее, а они уже решают. Нам главное, чтобы зритель сказал, что мы молодцы".

"Вереск" ставит танцы народов мира. Среди них есть и направление беллиданс. Восточный танец для гостей исполнила выпускница "Вереска" Ксения Мартыненко, которая теперь танцует в первом составе "Европы".

Двадцатилетие коллектива отметил ансамбль народно-сценического танца «Вереск». Фото ИА "Тюменская линия"

Нередко Елена Шарова берет современную музыку: так поставлены стилизованный русский танец и "Иван Купала". Ежегодно ансамбль обновляет репертуар. Сейчас коллектив работает над испанским народным танцем, а также заканчивают работу над цыганской сюитой.

На концерте для друзей "Вереск" исполнил хореографическую постановку народов Севера: эвенский танец заиграл шаманскими красками северной ночи в свете "Нефтяника". Руководитель рассказала, что привезла идею постановки с фестиваля, который ежегодно собирает танцевальные коллективы на Дальнем Востоке во Всероссийском детском центре "Океан".

"С эвенками мы познакомились во Владивостоке. У них, конечно, другие костюмы, настоящие: оленьи шкуры, кожа – запах ужаснейший. Но танец шикарный. Нам показали основы народного танца эвенков. С этим мы продолжили работать в Тюмени", - рассказала Елена Шарова.

﻿ Двадцатилетие коллектива отметил ансамбль народно-сценического танца «Вереск». Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

И все же идеи для постановок хореограф черпает из вдохновения, призналась она. Руководитель "Вереска" считает, что народные танцы, подобно классике, всегда останутся актуальными.

"Современные танцы сегодня модные, а через три месяца нет. А народные танцы никуда не денутся", - сказала она.

Популярность народного танца артисты оценивают на мировых площадках. В октябре 2017 года 12 ребятам довелось съездить на II Международную неделю народного искусства в Китае. В Поднебесной народники разъехались по всем провинциальным городкам страны, в которых представили свою программу, рассказала воспитанница "Вереска" Полина Громова.

"Мы нашли способ общаться с китайцами с помощью Google-переводчика. Я даже выучила несколько слов. Китайцы все время с нами фотографировались: мы в народных костюмах для них необычные, большеглазые девочки", - рассказала 13-летняя танцовщица.

В мае 2018 ансамбль "Вереск" ждет другая поездка – на фестиваль народного танца в Испанию.

﻿ Двадцатилетие коллектива отметил ансамбль народно-сценического танца «Вереск». Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Ирина Ромашкина