up

12.12.2017 вторник

EUR 69.8023

USD 59.2348

В Тюмени -16..-18 С 2 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Танцы народов мира вне моды, доказывает тюменский ансамбль "Вереск"

15:36 12 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Двадцатилетие коллектива отметил ансамбль народно-сценического танца «Вереск». Фото ИА "Тюменская линия"

Двадцатилетие коллектива отметил ансамбль народно-сценического танца "Вереск" на сцене ДК "Нефтяник".

"Юбилейную дату коллектив отпраздновал большим представлением "Вереск" собирает друзей". На концерт пришли те, кто обучался в хореографической студии, многие смотрели концерт онлайн", - рассказала художественный руководитель ансамбля "Вереск" Елена Шарова. Открыли программу веселушки-топотушки – самые маленькие танцоры тюменского коллектива.

Двадцатилетие коллектива отметил ансамбль народно-сценического танца «Вереск». Фото ИА "Тюменская линия"

"Вереску" в 2017 году исполнилось 20 лет. Дополнительное образование в "Вереске" - это хореографическая школа с восьмилетним обучением, пояснила Елена Шарова. Самому младшему воспитаннику - четыре года. В младшей группе дети 3-4 лет проходят начальную подготовку. В 5-6-летнем возрасте танцоры обучаются ритмике. А уже с семилетнего возраста ежегодно ребята сдают экзамены и контрольные, как в любой школе искусств.  

Центр народного танца арендует студию на Мысу. За два десятка лет "Вереск" обучил 12 выпусков. Сегодня в студии занимаются более 60 человек. Елена Шарова рассказала, что с 2017 года она стала набирать преподавателей. До этой поры руководитель коллектива занималась с ребятами в одиночку.

"Это для меня как хобби. Все говорят, что это моя работа, но я ее таковой не считаю. Я просто делаю то, что мне нравится", – сказала преподаватель.

Она считает, что главное сдружить детей, научить их доброте, а не выигрывать призовые места. Спортивная гонка - на втором месте, важно развитие личности: "У нас нет борьбы за призовые места. На состязаниях мы показываем жюри лучшее, а они уже решают. Нам главное, чтобы зритель сказал, что мы молодцы".

"Вереск" ставит танцы народов мира. Среди них есть и направление беллиданс. Восточный танец для гостей исполнила выпускница "Вереска" Ксения Мартыненко, которая теперь танцует в первом составе "Европы".

Двадцатилетие коллектива отметил ансамбль народно-сценического танца «Вереск». Фото ИА "Тюменская линия"

Нередко Елена Шарова берет современную музыку: так поставлены стилизованный русский танец и "Иван Купала". Ежегодно ансамбль обновляет репертуар. Сейчас коллектив работает над испанским народным танцем, а также заканчивают работу над цыганской сюитой.

На концерте для друзей "Вереск" исполнил хореографическую постановку народов Севера: эвенский танец заиграл шаманскими красками северной ночи в свете "Нефтяника". Руководитель рассказала, что привезла идею постановки с фестиваля, который ежегодно собирает танцевальные коллективы на Дальнем Востоке во Всероссийском детском центре "Океан".

"С эвенками мы познакомились во Владивостоке. У них, конечно, другие костюмы, настоящие: оленьи шкуры, кожа – запах ужаснейший. Но танец шикарный. Нам показали основы народного танца эвенков. С этим мы продолжили работать в Тюмени", - рассказала Елена Шарова.

﻿
Двадцатилетие коллектива отметил ансамбль народно-сценического танца «Вереск». Фото ИА "Тюменская линия"
1 /

И все же идеи для постановок хореограф черпает из вдохновения, призналась она. Руководитель "Вереска" считает, что народные танцы, подобно классике, всегда останутся актуальными.

"Современные танцы сегодня модные, а через три месяца нет. А народные танцы никуда не денутся", - сказала она.

Популярность народного танца артисты оценивают на мировых площадках. В октябре 2017 года 12 ребятам довелось съездить на II Международную неделю народного искусства в Китае. В Поднебесной народники разъехались по всем провинциальным городкам страны, в которых представили свою программу, рассказала воспитанница "Вереска" Полина Громова.

"Мы нашли способ общаться с китайцами с помощью Google-переводчика. Я даже выучила несколько слов. Китайцы все время с нами фотографировались: мы в народных костюмах для них необычные, большеглазые девочки", - рассказала 13-летняя танцовщица.

В мае 2018 ансамбль "Вереск" ждет другая поездка – на фестиваль народного танца в Испанию.

﻿
Двадцатилетие коллектива отметил ансамбль народно-сценического танца «Вереск». Фото ИА "Тюменская линия"
1 /

Ирина Ромашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: хореография , Закулисье , ДК Нефтяник
Ранее в сюжете
12.12.2017, 10:05 Человек-команда "Красная фурия" представит лигу "ЗАПСИБ" на "Голосящем КиВиНе"
07.12.2017, 09:54 "ТЭФИ": о телевизионной "кухне" в регионах
23.11.2017, 15:10 "КинЗУ" открыли фильмами-победителями
17.11.2017, 20:17 В "Ангажементе" представят спектакль-импровизацию
11.11.2017, 12:08 Дайджест: ранее в Закулисье
10.11.2017, 15:32 Профессиональных киноактеров готовят для съемок телесериала в Тюмени
09.11.2017, 16:01 Театр из Удмуртии представил своего Гоголя на тюменской сцене

Последние новости

15:36 Танцы народов мира вне моды, доказывает тюменский ансамбль "Вереск" Фото
15:25 Минобрнауки России запускает обучение во "ВКонтакте"
15:14 В Тобольске нужны врачи, водители и продавцы
15:03 Экономика и психология стали самыми популярными направлениями олимпиады "Я – профессионал"
14:52 В Нижней Тавде состоится сельскохозяйственная ярмарка
14:41 Адреса елочных базаров можно найти в "2ГИС"
14:30 Жителя Ялуторовска подозревают в краже могильной ограды
14:19 В Сладково на ярмарке охотно покупали мясо, шашлыки и блины
14:08 Марафон "Вместе мы - Россия" стартует в Тюмени
13:57 Омская "Галерка" выступит с гастролями в Тюмени
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поручил усилить работу по профилактике наркомании

Владимир Якушев поздравил жителей региона с Днем Конституции

Новые автобусы поступили в ишимские школы

Политика

Инициативы тюменских единороссов – в числе лучших в стране

Владимир Путин обсудит проекты по производству СПГ на Ямале

В Тюменской области формируют новый общественный совет

Экономика

В Нижней Тавде состоится сельскохозяйственная ярмарка

В Сладково на ярмарке охотно покупали мясо, шашлыки и блины

В Тюменской области построят завод с полным циклом переработки древесины

Общество

Танцы народов мира вне моды, доказывает тюменский ансамбль "Вереск"

Минобрнауки России запускает обучение во "ВКонтакте"

В Тобольске нужны врачи, водители и продавцы

Спорт

Двадцатилетний лыжник из Тюмени Александр Большунов на Кубке мира взял две бронзы

"Рубин" проиграл "Рязани"

Юные тюменские дзюдоисты привезли медали из Екатеринбурга

Происшествия

Жителя Ялуторовска подозревают в краже могильной ограды

В Тобольске осужден дебошир, подравшийся на акции "Под флагом добра"

В Югре проверят информацию о неоказании медицинской помощи ребенку
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+