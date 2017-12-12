В школьном расписании появится урок семейного счастья

Уроки семейного счастья/www.tvc.ru/news/show/id/75242

Образовательный курс "Семьеведение" одобрило Министерство образования РФ. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова 12 декабря.

Как сообщает РИА Новости, ранее детский омбудсмен выступила с инициативой внедрить в школьную программу курс "Семьеведение" или "Уроки семейного счастья", которые предполагают обучение основам семейной жизни.

"Тема "Семьеведение", которую мы заявили на съезде в Белгороде, выходит на финишную прямую. Не так давно я вернулась с заседания Академии развития образования, которая разрабатывает уже этот курс. Министерство образования принципиально одобрило эту тему. Курс семьеведения уже преподают в школах 38 регионов России", - рассказала Анна Кузнецова.