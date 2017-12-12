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В Тюмени обсудили вопросы повышения правовой культуры жителей региона

18:21 12 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
В Тюмени обсудили вопросы повышения правовой культуры жителей региона/duma72.ru

Вопросы защиты персональных данных и финансовой безопасности стали приоритетными направлениями социально-просветительского проекта "Открытая школа права" в 2017 году. 

Опытом реализации проекта на заседании Совета при Тюменской областной думе по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения региона поделилась руководитель "Открытой школы права" Ольга Загвязинская.

Она отметила, что проект создан по инициативе ректора ТюмГУ в 2013 году для того, чтобы рассказать тюменцам о правах и обязанностях и уметь их отстаивать. К его реализации подключаются юристы, представители органов государственной власти, местного самоуправления, научно-педагогического сообщества, правоохранители. 

Кураторы "Открытой школы" проводят уроки правовой грамотности, радиоэфиры, конкурсы и другие просветительские мероприятия для жителей региона всех возрастов. В числе поднятых тем - оказание бесплатной юридической помощи, этика медицинских работников, трудоустройство людей с инвалидностью, деятельность коллекторов и другие.  

Одним из новых проектов школы стал запуск площадки "Прокачка лидера", на которой руководители бизнеса, власти и правоохранительных органов обучают студентов подходам к реализации крупных проектов, работе в команде, соблюдению законодательства. 

Проект получил признание жителей региона, а также Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России", которая дважды назвала его одной из лучших региональных практик.     

"В планах - обратить более пристальное внимание на профилактику девиантного поведения подростков, причем намерены работать как с подростками, так и с  родителями. У нас есть вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству, надеемся поднять эту тему в 2018 году, потому что это запрос наших ветеранов. Конечно, мы продолжим работу, связанную с защитой персональных данных и финансово-экономической безопасностью, профилактику идеологии экстремизма и радикализма, правовое просвещение педагогов, работу с духовными лидерами, детьми и молодежью", - отметила Ольга Загвязиснкая. 

Участники заседания подвели итоги реализации в регионе федерального закона, гарантирующего бесплатную юридическую помощь. Жители региона получали ее у адвокатов, в "Студенческой юридической клинике" ТюмГУ, в органах исполнительной власти Тюменской области и подведомственных им учреждениях.

В первом полугодии участники государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи региона помогли по 223 тыс. обращениям.   

Президент Адвокатской палаты Тюменской области Виктор Степин обратил внимание на проблемный вопрос, касающийся многомесячных задержек с выплатами компенсаций адвокатам, работающим на некоторые государственные ведомства. Его планируется  дополнительно проработать.       

Более пристально участники заседания решили рассмотреть и прозвучавшее предложение о внедрении в школах занятий по правовому просвещению. К обсуждению его целесообразности планируется привлечь специалистов сферы образования.          

Татьяна Ковалева

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Теги: облдума , открытая школа права , адвокат

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