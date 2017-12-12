В Тобольске нужны врачи, водители и продавцы

Фото ИА "Тюменская линия"

226 безработных зарегистрировано в Тобольске и Тобольском районе с начала 2017 года.

Об этом корреспонденту агентства "Тюменская линия" рассказал директор Тобольского центра занятости Андрей Лосев. По его словам, уровень регистрируемой безработицы составляет 0,35% от числа экономически активного населения.

С начала года в центр занятости населения обратилось за содействием в поиске подходящей работы 5 тыс. 753 горожанина, 4 тыс. 832 нашли работу. 198 приступили к профессиональному обучению по востребованным на рынке труда профессиям, для 322 граждан организованы оплачиваемые общественные работы, 125 трудоустроены на временные рабочие места. Кроме того, более 2 тыс. 400 несовершеннолетних отправлены на прохождение трудовой адаптации на предприятиях города и района.

"Работа с молодежью важна, потому что проще помочь правильно выбрать специальность изначально, чем потом переучивать. Часто ребята либо учатся на невостребованные профессии, либо на те, которые не нравятся, и потом просто не хотят работать. Трудно принять, что пять лет прошли зря. В центре занятости работает психолог, он помогает выявить сильные профессиональные стороны, предрасположенность к той или иной сфере деятельности", - рассказал Андрей Лосев.

Из числа безработных в Тобольске почти 60% - женщины, 25% - граждане в возрасте от 18 до 29 лет, более 15% составляют инвалиды. Трудоустроены 154 гражданина с инвалидностью, 137 в городе и 17 в районе. 10 из них на постоянные рабочие места, созданные работодателями

С начала года в центр занятости подано около 5 тыс. вакансий, большинство из них по рабочим профессиям. В базе данных центра занятости населения имеется информация более 300 работодателей о 1,5 тыс. вакантных должностей. Наиболее востребованные профессии в Тобольске - врачи, медсестры, слесари, машинисты, сантехники, официанты, водители, повара, продавцы и менеджеры.

Евгений Новоселов