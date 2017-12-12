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Экономика и психология стали самыми популярными направлениями олимпиады "Я – профессионал"

15:03 12 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
www.ridus.ru

Экономика, психология, менеджмент, лечебное дело и педагогическое образование стали самыми популярными направлениями среди участников Первой Всероссийской олимпиады "Я – профессионал", сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Также в десятку лидирующих дисциплин вошли: математика, компьютерные науки, государственное и муниципальное управление, реклама и связи с общественностью, социология.  

На олимпиаду поступали заявки из всех регионов России, кроме Чукотки. Список самых активных регионов возглавила Москва -  43 тыс. 228 заявок на участие в олимпиаде. На втором месте – Свердловская область (18 тыс. 465 заявок). Третье место занял Санкт-Петербург с 16 тыс. 507 заявками, четвертое – Республика Татарстан с 11 тыс. 164 регистрациями. Замыкает пятерку самых активных регионов Тюменская область (10 тыс. 392 заявки). Всего на олимпиаду зарегистрировались студенты 828 вузов и их филиалов. В тройке лидеров Уральский федеральный университет, Высшая школа экономики в Москве и Тюменский государственный университет. Отборочный этап олимпиады завершился 10 декабря.

"Сегодня у молодежи большой запрос на новые социальные лифты, упакованные в новые форматы. В этой связи платформа "Россия – страна возможностей", куда входит и олимпиада "Я – профессионал", дает понятные инструменты того, как проявить себя. Студент из региона, получивший хорошее бакалаврское образование, проявивший себя в олимпиаде, может легко поступить в магистратуру в любой столичный вуз. И второй очень важный момент – это прямой выход на работодателя, что повышает шансы сделать блестящую карьеру", – отметил ректор Тюменского госуниверситета Валерий Фальков.

Напомним, олимпиада "Я – профессионал" – инициатива Российского союза промышленников и предпринимателей и "Деловой России" совместно с десятью вузами: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, МГМУ им. И.М.Сеченова, МГПУ, ИТМО, СПбПУ, ТГУ, ТюмГУ, УрФУ. 

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Теги: студенты , олимпиада , ТюмГУ , образование

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