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Тюменский студент стал победителем Всероссийского инженерного конкурса-2017

19:05 12 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
фото департамента образования и науки Тюменской области

Жюри Всероссийского инженерного конкурса-2017 (ВИК-2017) высоко оценило работу студента кафедры геотехники строительного института Тюменского индустриального университета Александр Паронко (научный руководитель кандидат технических наук, доцент Михаил Самохвалов). Его исследование "Новая конструкция пакера для повышения эффективности и качества выполнения работ по реконструкции зданий и сооружений" признано лучшим.

ВИК-2017 проходил, как сообщает пресс-служба областного департамента образования и науки, на базе Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва 7-8 декабря. На конкурс поступило 332 заявки из 55 вузов и профильных организаций страны. В финал прошли победители и призеры региональных инженерных конкурсов: студенты, аспиранты и молодые ученые, а также работающие специалисты до 35 лет.

Жюри высоко оценило научную новизну и востребованность технологии, присудив тюменцу статус победителя. "Чтобы занять достойное место на рынке высоких технологий, необходимо объединить усилия и ресурсы власти, бизнеса и науки", - отметил заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Дмитрий Горбунов. Он также выразил надежду, что проекты победителей лягут в основу технологий, которые будут внедрять ведущие отраслевые предприятия при посильной помощи региональных вузов и властей.

"Победители ВИК станут тем резервом, который сможет применять новые технические решения и создавать будущее отрасли", - подчеркнул ректор Самарского университета Евгений Шахматов.

ВИК – это система ежегодных профессиональных соревнований по выявлению лучших представителей среди студентов и аспирантов инженерных направлений вузов, а также молодых специалистов. Организатором конкурса выступает Министерство образования и науки Российской Федерации.

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Теги: инженеры , конкурс , образование

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