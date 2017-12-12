Региональные службы оперативного реагирования подвели итоги года

admtyumen.ru

Работу служб оперативного реагирования и межведомственное взаимодействие обсудили на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое провел вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев 12 декабрч.

"Мы завершаем 2017 год, подводим итоги противопаводковых мероприятий, деятельность по профилактике лесных пожаров и переходим к планированию и реализации конкретных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций на 2018 год, - обратился вице-губернатор к присутствующим. - В регионе созданы все необходимые организационно-правовые механизмы для того, чтобы в необходимых случаях, когда приходит беда, реагировать быстро и эффективно. Проведение работ при чрезвычайных ситуациях контролирует лично губернатор области Владимир Якушев. Рядом, на первой линии, - главы администраций муниципальных образований, сотрудники МЧС".

В 2017 году удалось снизить количество природных возгораний и ущерб от них. Этому в большей степени способствовало создание патрульно-маневренных и патрульно-контрольных групп, которые в ежедневном режиме проводили профилактическую и предупредительную работу. Такая практика, по мнению членов комиссии, должна быть продолжена и в 2018 году.

В этом году возведен и сдан 90-квартирный жилой дом для граждан, жилье которых после паводка 2016 года в Ишиме не подлежало восстановлению. Из средств областного бюджета 207 семьям пострадавшим от паводка выделено 7,6 млн рублей материальной помощи на первоочередные нужды, еще 13,6 млн - на ремонт жилых помещений для 177 семей.

Более 125 млн рублей из федерального и областного бюджетов направлено на строительство дамб. В 2018 году будет продолжена работа по инвентаризации гидротехнических сооружений, укреплению дамб, построенных в 2017 году.

"Задача на сегодня, - сказал Сергей Сарычев, - еще раз проанализировать все наши действия, оценить оперативность реагирования служб и согласованность работы ведомств, точность технологических расчетов и прогнозов развития природно-климатических ситуаций, действенность систем информирования населения. Это позволит в дальнейшем минимизировать ресурсы и время для более оперативной помощи людям".

На заседании также были рассмотрены вопросы обеспечения пожарной безопасности в период подготовки и проведения массовых новогодних и рождественских праздников.