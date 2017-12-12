up

12.12.2017 вторник

EUR 69.8023

USD 59.2348

В Тюмени -18..-20 С 2 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Региональные службы оперативного реагирования подвели итоги года

17:15 12 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Работу служб оперативного реагирования и межведомственное взаимодействие обсудили на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое провел вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев 12 декабрч.

"Мы завершаем 2017 год, подводим итоги противопаводковых мероприятий, деятельность по профилактике лесных пожаров и переходим к планированию и реализации конкретных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций на 2018 год, - обратился вице-губернатор к присутствующим. - В регионе созданы все необходимые организационно-правовые механизмы для того, чтобы в необходимых случаях, когда приходит беда, реагировать быстро и эффективно. Проведение работ при чрезвычайных ситуациях контролирует лично губернатор области Владимир Якушев. Рядом, на первой линии, - главы администраций муниципальных образований, сотрудники МЧС".

В 2017 году удалось снизить количество природных возгораний и ущерб от них. Этому в большей степени способствовало создание патрульно-маневренных и патрульно-контрольных групп, которые в ежедневном режиме проводили профилактическую и предупредительную работу. Такая практика, по мнению членов комиссии, должна быть продолжена и в 2018 году.

В этом году возведен и сдан 90-квартирный жилой дом для граждан, жилье которых после паводка 2016 года в Ишиме  не подлежало восстановлению. Из средств областного бюджета 207 семьям пострадавшим от паводка выделено 7,6 млн рублей материальной помощи на первоочередные нужды, еще 13,6 млн - на ремонт жилых помещений для 177 семей.

Более 125 млн рублей из федерального и областного бюджетов направлено на строительство дамб. В 2018 году будет продолжена работа по инвентаризации гидротехнических сооружений, укреплению дамб, построенных в 2017 году.

"Задача на сегодня, - сказал Сергей Сарычев, - еще раз проанализировать все наши действия, оценить оперативность реагирования служб и согласованность работы ведомств, точность технологических расчетов и прогнозов развития природно-климатических ситуаций, действенность систем информирования населения. Это позволит в дальнейшем минимизировать ресурсы и время для более оперативной помощи людям".

На заседании также были рассмотрены вопросы обеспечения пожарной безопасности в период подготовки и проведения массовых новогодних и рождественских праздников.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Ишим , оперативный штаб , Владимир Якушев , МЧС , паводок , Сергей Сарычев

Последние новости

18:21 В Тюмени обсудили вопросы повышения правовой культуры жителей региона
18:10 Тюменским почтальонам выдали валенки
18:00 13 декабря - события дня
17:48 Пилоты из разных городов съезжаются в Ишим на зрелищные соревнования
17:37 Усадьба Колокольниковых приглашает на "Зимнюю прогулку"
17:26 Фестиваль "Ишимские родники" собрал сельскую интеллигенцию
17:15 Региональные службы оперативного реагирования подвели итоги года
17:04 В школьном расписании появится урок семейного счастья
16:53 Фестивалю "Сны улиц" в Тобольске нужна поддержка
16:42 У большой семьи сотрудника войск нацгвардии исполнится мечта о собственном доме
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поручил усилить работу по профилактике наркомании

Владимир Якушев поздравил жителей региона с Днем Конституции

Новые автобусы поступили в ишимские школы

Политика

Инициативы тюменских единороссов – в числе лучших в стране

Владимир Путин обсудит проекты по производству СПГ на Ямале

В Тюменской области формируют новый общественный совет

Экономика

Тюменским почтальонам выдали валенки

"ЗапСибНефтехим" внедряет лучшие мировые практики в развитие транспортной логистики

Технологии банка "Открытие" позволят оплатить билеты в СКК "Галактика" банковской картой

Общество

В Тюмени обсудили вопросы повышения правовой культуры жителей региона

13 декабря - события дня

Усадьба Колокольниковых приглашает на "Зимнюю прогулку"

Спорт

Пилоты из разных городов съезжаются в Ишим на зрелищные соревнования

Двадцатилетний лыжник из Тюмени Александр Большунов на Кубке мира взял две бронзы

"Рубин" проиграл "Рязани"

Происшествия

В Тюмени оштрафован глава предприятия, задолжавший работникам полтора миллиона рублей

Жителя Тюмени подозревают в краже могильной ограды

В Тобольске осужден дебошир, подравшийся на акции "Под флагом добра"
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+