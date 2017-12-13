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В Тюменском госуниверситете выбрали заведующих кафедрами

17:10 13 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
utmn.ru

Заведующих кафедрами Тюменского государственного университета впервые выбрали в ходе тайного голосования на Ученом совете вуза. На должности утвердили 15 претендентов. 

При определении профессорско-преподавательского состава 138 претендентов получили большинство голосов, восемь человек не прошли голосование. 

Как сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ, впервые финальный этап процесса избрания заведующих кафедрами и замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, проходил на Ученом совете университета. Раньше эти вопросы были в компетенции ученых советов институтов ТюмГУ.

"Мы приняли это решение, исходя из логики современного процесса отбора кадров, опыта ведущих российских университетов, –  прокомментировал новшество  ректор ТюмГУ Валерий Фальков. – Я убежден, что отбор кадров стоит в ряду наиболее важных задач, способствующих самому главному – качественному образовательному процессу и созданию условий для научных исследований". 

При этом ректор обратил внимание, что директора институтов и заведующие кафедрами не исключены из этого процесса, более того, участвуют в нем активно. Программа участия ТюмГУ в проекте 5-100 предусматривает привлечение и развитие ключевого персонала вуза, рост качества исследовательского и профессорско-преподавательского состава.

Проректор по персоналу и организационному развитию Андрей Латышев доложил ученому совету результаты предварительного этапа выборов, рассказал о работе кадровой комиссии, в которую вместе с представителями университета входят внешние эксперты. Конкурс на замещение и выборы был объявлен в сентябре на официальном сайте ТюмГУ.  В ходе конкурсного отбора кадровая комиссия предложила 32 претендентам сделать контрольные доклады, 21 – прочитать открытые лекции, провести семинарские занятия. Это касалось и сторонних участников конкурса, и действующих преподавателей. Поводом для такого определения претендентов послужили  сомнения в компетенциях того или иного конкурсанта, так и в обязательном порядке наличие на одну вакансию нескольких кандидатур.

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Теги: Валерий Фальков , Андрей Латышев , ТюмГУ , преподаватели

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