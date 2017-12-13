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В регионе выявили более тридцати преступлений по вовлечению в наркозависимость

15:00 13 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: прокуратура РФ

Более 30 преступлений, связанных со склонением к употреблению наркотиков, в том числе и несовершеннолетних, зарегистрировано в Тюменской области за 11 месяцев 2017 г. Информацию прозвучала на заседании межведомственной группы по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств и профилактике наркомании. 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, по ряду дел уже вынесены приговоры, виновные отбывают наказание. В сентябре 2017 года Калининский районный суд Тюмени приговорил наркомана к восьми годам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за склонение двоих несовершеннолетних к употреблению наркотиков.

В работе группы приняли участие представители региональных управлений МВД,  СКР, Роспотребнадзора, департаментов здравоохранения и социального развития,  представители общественных организаций, прокурор Тюмени, прокуроры округов областного центра, прокурор Тюменского района. Участники обсудили вопросы реабилитации и ресоциализации наркозависимых, в том числе в негосударственных реабилитационных центрах.

Прокуратура установила, что в негосударственных реабилитационных центрах систематически нарушается законодательство, качество предоставляемых услуг не соответствует требованиям. Как положительная отмечена работа Реабилитационного центра помощи наркозависимым "Поколение" и Центра социальной адаптации наркозависимых и алкозависимых "Единство". Они прошли отбор и включены в региональный реестр негосударственных организаций, которые ведут комплексную реабилитацию и ресоциализацию наркозависимых лиц.  Еще две подобных организации проходят аккредитацию.

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Теги: наркомания , прокуратура

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