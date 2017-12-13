В регионе выявили более тридцати преступлений по вовлечению в наркозависимость

Фото: прокуратура РФ

Более 30 преступлений, связанных со склонением к употреблению наркотиков, в том числе и несовершеннолетних, зарегистрировано в Тюменской области за 11 месяцев 2017 г. Информацию прозвучала на заседании межведомственной группы по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств и профилактике наркомании.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, по ряду дел уже вынесены приговоры, виновные отбывают наказание. В сентябре 2017 года Калининский районный суд Тюмени приговорил наркомана к восьми годам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за склонение двоих несовершеннолетних к употреблению наркотиков.

В работе группы приняли участие представители региональных управлений МВД, СКР, Роспотребнадзора, департаментов здравоохранения и социального развития, представители общественных организаций, прокурор Тюмени, прокуроры округов областного центра, прокурор Тюменского района. Участники обсудили вопросы реабилитации и ресоциализации наркозависимых, в том числе в негосударственных реабилитационных центрах.

Прокуратура установила, что в негосударственных реабилитационных центрах систематически нарушается законодательство, качество предоставляемых услуг не соответствует требованиям. Как положительная отмечена работа Реабилитационного центра помощи наркозависимым "Поколение" и Центра социальной адаптации наркозависимых и алкозависимых "Единство". Они прошли отбор и включены в региональный реестр негосударственных организаций, которые ведут комплексную реабилитацию и ресоциализацию наркозависимых лиц. Еще две подобных организации проходят аккредитацию.